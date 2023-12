Lastig vraagstuk door lerarentekort: hoe voorkom je dat klas naar huis moet?

In de wintermaanden, met toenemend gekuch en gesnotter in de klas, zitten onderwijsbestuurders wat vaker met de handen in het haar. Strolenberg: "Directeuren vragen zich regelmatig 's ochtends af hoe ze alles moeten organiseren bij ziekte. Dat is de druk die erop ligt. Ook collega's die zich niet zo lekker voelen, gaan toch maar aan het werk omdat anders de klas naar huis moet."

Bij Stad & Esch en Dingstede gebruiken ze de "kaasschaafmethode", zoals directeur De Vries het noemt. "Hoe je leerlingen minder les kan geven, zodat je iedereen les kan geven", legt hij uit.

Langdurig probleem

Het CBS heeft cijfers gepubliceerd over het aantal openstaande vacatures in het onderwijs. De basisscholen in Drenthe hebben 100 vacatures. Het voortgezet onderwijs heeft er maar liefst 130, terwijl het mbo en het (voortgezet) speciaal onderwijs respectievelijk 40 en 20 fulltime eenheden moeten vullen. Het totale aantal vacatures in het Drentse onderwijs komt daarmee op 290. Er wordt in het voortgezet onderwijs met name gezocht naar leraren Nederlands en wiskunde. In het mbo komt men daarnaast docenten gezondheidszorg en welzijn tekort.