Kort geding over vervoer Josef B. naar hoorzitting verbouwde boerderij Ruinerwold

Josef B. stapt naar de rechter omdat hij donderdag bij de hoorzitting in Zuidwolde wil zijn die gaat over de illegale verbouwing van de boerderij in Ruinerwold. Dit zei zijn advocaat Yehudi Moszkowicz.

B. is een van de twee verdachten in de grote Ruinerwold-zaak. De rechtszaak over die hoorzitting is morgen in Den Haag. Moszkowicz heeft de Staat der Nederlanden gedagvaard.

De Oostenrijker wil bij die hoorzitting aanwezig zijn, maar de gemeente en ook het Pieter Baan Centrum - waar B. momenteel zit - weigeren vervoer voor hem te regelen. Dat is volgens advocaat Moszkowicz in strijd met de zogeheten penitentiaire beginselenwet. Deze wet ziet toe hoe de overheid met gevangenen omgaat. Een van de rechten is het kunnen bijwonen van een procedure bij de rechter of gemeente.

Illegale verbouwing

De man zit sinds oktober vast. Hij wordt samen met Gerrit Jan van D. verdacht van vrijheidsberoving van zes van de kinderen van Van D. Tijdens de ontdekking van de kinderen in oktober in de boerderij, kwamen ook de illegale bouwwerkzaamheden aan het licht. Ook zou het pand niet brandveilig zijn afgetimmerd. De onafhankelijke bezwaarschriftcommissie van de gemeente De Wolden houdt donderdag een hoorzitting over deze kwestie en het bezwaar van B.

B. kreeg eerder door de gemeente De Wolden een dwangsom opgelegd, omdat hij de boerderij niet volgens de bouwregels heeft vertimmerd. Tot eind februari kreeg de man de tijd om de boerderij te herstellen. Anders kostte dit hem 5.000 euro per week, met een maximum van 50.000 euro. Hiertegen heeft B. beroep ingediend.