Kijk hier live: de finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

ZAALVOETBAL - We begonnen vlak voor de Kerst met 100 teams en daarvan zijn er nog maar zes over. En die zes strijden vandaag om de winst van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Wie wint editie 45? Wordt dat Hoogeveen zondag, HZVV, Noordscheschut, Gramsbergen, LTC of de ploeg die via de tussenronde alsnog de finale haalde: FC Meppel?