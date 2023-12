Schaapskudde Het Stroomdal krijgt duizenden euro's voor heidekoe

Schaapskudde Het Stroomdal kan enkele duizenden euro's subsidie tegemoet zien voor hun kudde heidekoeien. De subsidie is afkomstig van het Dinamo Fonds, om de populatie heidekoeien in Nederland te versterken.

Dat is nodig, want de Nederlandse heidekoe stierf eind jaren dertig van de vorige eeuw uit. Maar sinds 2006 is het dier terug in Nederland, nadat een heidekoeienras uit Denemarken die genetische op het uitgestorven Nederlandse Heiderund lijkt, hier is geïntroduceerd. Sinds 2014 lopen er een aantal op de heide bij het Strubben- en Kniphorstbosch bij Schipborg. In totaal telt Nederland er zo'n 150. Dat zijn er erg weinig wanneer je een duurzaam fokprogramma wilt opzetten.

Schrale grond

Heidekoeien zijn anders dan gangbare melkkoeien. Ze zijn eerder te vergelijken met in de natuur levende zoogdieren zoals reeën, hazen en eekhoorns en worden geheel onderdeel van het natuurlijk systeem. Want in tegenstelling tot de meeste koeien, kan het dier heel goed leven op schrale grond. Ze zijn zeer effectief om de jonge boompjes en struikjes plus de grassen die door de stikstofaantasting versnelt groeien in natuur -en heidegebieden te bestrijden. En doordat ze winterhard zijn, kunnen ze gedurende alle seizoenen buiten blijven lopen en zelf hun voedsel zoeken in de gebieden.

Aan de kuddes van Schaapskudde Het Stroomdal, het Geldersch Landschap & Kasteelen, Het Limburgs Landschap, Landschap Overijssel en veehouder Van der Zwaag heeft het Dinamo Fonds 23.500 euro toegekend. Dit bedrag is bedoeld voor inentingen, dierenarts, voer en andere maatregelen. In totaal gaat het om 77 heidekoeien die samen 3.000 hectare aan natuur -en heidegebieden begrazen.