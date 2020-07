Asser vrachtwagenchauffeur opnieuw veroordeeld voor seksueel misbruik

De 59-jarige man is vrachtwagenchauffeur en was een collega van de vader van de tiener. In het najaar van 2015 ging de destijds 16-jarige jongen een paar keer een dag met de man mee op pad, omdat hij gek was op vrachtwagens. Omdat ze 's ochtends erg vroeg weg moesten, logeerde de jongen de laatste twee keer bij de man.

Twee jaar gezwegen

Twee jaar later vertelde de jongen aan zijn werkgeefster dat hij de laatste keer door de man was misbruikt. De vrachtwagenchauffeur zou hebben gevraagd of hij in zijn bed kwam slapen. De jongen vond het vreemd, maar deed het toch. Die nacht werd hij misbruikt.

Lang hield hij zijn mond, tot hij hoorde dat de vrachtwagenchauffeur ook twee andere jongens had misbruikt. Nadat hij het zijn werkgeefster had toevertrouwd, ging de vrouw met hem naar de politie.

Seksuele stoornis

De Assenaar heeft het misbruik altijd ontkend. De eerdere misbruikzaak heeft de man wel gedeeltelijk bekend. Daarvoor is hij in 2017 door het hof in Leeuwarden veroordeeld tot een deels voorwaardelijke celstraf van twee jaar.

Volgens een psycholoog heeft de Assenaar een seksuele stoornis met een voorkeur voor jongere jongens. De rechtbank vindt het belangrijk dat hij behandeld wordt. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een half jaar celstraf (vier maanden voorwaardelijk), maar de rechtbank vindt niet dat hij vijf jaar na het misbruik nog de cel in moet.