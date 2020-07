Banners moeten Zuidlaren sfeervoller maken

"Het voelt heel fijn", vertelt Rinse Dijkstra, voorzitter van de ondernemersvereniging in Zuidlaren. "Het is ook heel fijn dat we dit zo snel voor elkaar hebben gekregen. Met dank aan de gemeente en een aantal sponsoren." Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ) maakte zich hard voor wat sfeer in de het dorp. De vereniging wilde vlaggen ophangen, maar officieel was dit verboden. Uiteindelijk ging de gemeente Tynaarlo, na het besproken te hebben in de raad, akkoord met het plan van VOZ.

'Veel geld'

Het maken van de banners en het ophangen ervan kostte zo'n 6.000 tot 6.500 euro. De gemeente heeft een deel hiervan betaald, net als de supermarkten Jumbo en Albert Heijn in het dorp. "Het is veel geld, maar het is het wel waard", meent Dijkstra. "Het fleurt het dorp wel op."

"Het geeft kleur aan de straat. Het geeft leven", meent Remko Rutgers, eigenaar van een drankenhandel aan de Stationsweg. "Er waren verschillende ideeën, door de meerderheid is dit gekozen. Ook voor toeristen die in het dorp komen, die zien dat dat hier iets gebeurt."

Volgend jaar weer?

Toch zijn ze er nog niet helemaal, meent VOZ-voorzitter Rinse Dijkstra: "Het is een goed begin. We willen heel graag nog bloembakken in de winkelstraten om het nog wat fleuriger te krijgen. Dat is fase 2. Alle goede dingen komen langzaam."

De banners blijven hangen tot eind oktober. Dan wordt de sierverlichting voor de feestdagen opgehangen. Of de banners volgend jaar terugkomen, is de vraag. Er is door de gemeente een eenmalige toestemming verleend voor de banners. "We hopen dat het volgend jaar weer mag", zegt Dijkstra met een grijns op zijn gezicht.

