LTO Noord-vertrouwenspersoon waarschuwt voor criminelen: 'Je komt er niet zomaar van af'

Boeren en tuinders krijgen steeds vaker te maken met criminelen. Die willen gebruik maken van de leegstaande schuren of loodsen op het platteland. Boerenbelangenorganisatie LTO Noord heeft een vertrouwenspersoon aangenomen om het probleem bespreekbaar te maken en boeren te helpen.

1 op de 5 boeren in Nederland is al eens benaderd door criminelen. Dat gaat vaak met een bezoekje aan de deur of een briefje door de bus, schrijft RTV Oost . Criminelen willen voor lucratieve bedragen een leegstaande ruimte huren. Hier kunnen zij hun drugs onopvallend produceren.

Luisterend oor

Gaby de Ruiter is als vertrouwenspersoon namens LTO Noord een luisterend oor voor de boeren. "Boeren en tuinders kunnen mij altijd bellen, ik behandel alle gesprekken en informatie vertrouwelijk. Soms heeft iemand advies nodig of wil hij of zij alleen zijn hart luchten. Stel dat er al een drugslab op je erf zit, dan probeer ik er samen met de erf-eigenaar uit te komen. Ik doe niets zonder medeweten van de boer of boerin", vertelt ze.

Sinds twee weken is De Ruiter als vertrouwenspersoon aan het werk. "Het is soms heel duidelijk, dan komt er iemand je erf op. Die biedt geld voor de huur van een loods met de mededeling dat als ze hun mond houden over de hennepkwekerij, ze een zak met geld krijgen. Maar soms gaat het ook geleidelijk en gebeurt het slinks. Komt er iemand die er keurig uitziet en die onder valse voorwendselen een loods wil huren voor zijn bedrijf."

Drenthe in trek

De afgelopen jaren zijn er in Drenthe een aantal drugslabs opgerold. In Dalen, Coevorden, Hollandscheveld, Nieuw-Amsterdam, Nieuwlande zijn onder andere drugslabs en hennepkwekerijen opgespoord. Allen voornamelijk in buitengebieden. In 2020 werd de grootste ontdekte cocaïnewasserij van Nederland opgespoord in een omgebouwde manege in Nijeveen.

Drentse boeren worden regelmatig benaderd voor het beschikbaar stellen van hun schuren en loodsen. In februari van dit jaar had RTV Drenthe over dit probleem al een uitzending . "We hebben veel buitengebied, veel leegstaande panden, we zijn een grensgebied en er zijn veel stille weggetjes", gaf de aanwezige burgemeester van Coevorden Renze Bergsma aan als redenen voor criminelen om voor Drenthe te kiezen.

Er zijn voor boeren en bezitters van schuren en loodsen een paar redenen om in zee te gaan met criminelen, maar geld is vaak de belangrijkste factor. De verleiding van het vaak enorme bedrag is lastig te weerstaan. Een 70-jarige inwoner van Bovensmilde weet daar alles van: "Je doet wat, als je in armoe leeft", verklaarde hij aan RTV Drenthe nadat de politie bij hem was binnengevallen en stuitte op een vermoedelijk drugslab in aanbouw

Gevaar

Drugslabs kunnen erg gevaarlijk zijn voor de omgeving. Vaak beseffen boeren dat niet wanneer zij al in zee gaan met criminelen. Mensen zijn vaak bang om criminelen af te wijzen zegt De Ruiter: "Stel je wil na drie maanden toch van de huurder af, dat lukt niet altijd. Dan gaan ze dreigen, of laten foto's zien van de kinderen dat ze weten waar die op school zitten."

"Er zijn verhalen bekend dat de boer een pistool tegen zijn hoofd kreeg. Je komt er niet zomaar van af, wij zeggen ook altijd: 'Je kan maar een keer nee zeggen tegen criminelen'. Dat vertellen we ook vaak op bijeenkomsten waar boeren en tuinders en bewoners van het buitengebied samen komen."

Help elkaar

Volgens De Ruiter is het belangrijk dat mensen signalen herkennen en melden. Dat kan ook anoniem. Vreemde activiteiten, een op en aan rijden van busjes, een gekke geur en andere signalen kunnen anoniem gemeld worden of via het vertrouwenspersoon behandeld kunnen worden. "Zo voorkom je erger."