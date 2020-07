Verbod op trekkerprotesten: 'We vragen boeren om aan tafel te komen zitten'

De boerenactivisten vinden namelijk dat er 'inbreuk is gepleegd op het recht om te demonstreren met landbouwvoertuigen'.

Gevaarlijke situaties

Van Oosterhout: "We hebben heel veel begrip voor de acties van de boeren. Die hebben het volste recht om te demonstreren. We merken alleen keer op keer dat er twee dingen gebeuren: ten eerste worden er aan de lopende band, onvoorbereid, zonder overleg, onaangekondigd, allerlei acties in gang gezet. Ten tweede, en dat is eigenlijk nog een belangrijker punt, ontstaan er daardoor allerlei gevaarlijke situaties."

En burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de openbare orde, vertelt Van Oosterhout. "Als trekkers zo de snelweg op rijden en ineens denken dat ze met twintig à dertig trekkers hun tocht kunnen vervolgen of zelfs trekkers stil kunnen zetten op de snelweg... Niemand mag dat, ook niet in het kader van een demonstratie."

Grenzen stellen

Volgens Van Oosterhout is het zijn plicht grenzen te stellen aan dit soort situaties: "Stilstaan op een snelweg, rijden op een landingsbaan, met heel veel trekkers dwars door de binnenstad van Groningen rijden... Dat zijn geen acties die feelgood opleveren, die zijn echt gevaarlijk. Wij hebben als burgemeesters de plicht om daar wat grenzen aan te stellen."

In overleg

Daarom vraagt Van Oosterhout de boerenactivisten te overleggen over hun acties en op zo'n manier te demonstreren dat de gezondheid van anderen niet in gevaar gebracht wordt. "In overleg zullen we zo tien manieren bedenken waarop ze hun boodschap kunnen overbrengen. Dus laat ze hun teleurstelling omzetten in een net overleg over waar het demonstreren wél kan. En dan zullen ze zien dat ze op heel veel plekken alle ruimte krijgen om te demonstreren en hun punt te maken", aldus Van Oosterhout.

Van Oosterhout vertelt dat de uitnodiging om over de acties te praten er al een tijd ligt, maar dat de actievoerders er nog niet op in zijn gegaan. "Ik ga graag met ze in gesprek en wil ze ook wel uitnodigen, als dat het punt is. Iedereen is hier van harte welkom om te praten over nette vormen van demonstreren. Daar heb ik alle begrip voor en voor de acties ook. Maar laten we het even doen binnen de wetten en regels die we daarvoor met elkaar hebben afgesproken."

