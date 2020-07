Vier gewonden na dronkenmansrit die eindigt in sloot: werkstraf geëist

Met vier mannen in zijn busje en een hele hoop bier in zijn lijf verloor een man uit Klazienaveen in oktober 2017 de macht over het stuur tussen Nieuw-Amsterdam en Emmen. Vier van de vijf inzittenden, onder wie hijzelf, raakten gewond. Voor zijn schuld aan het ongeluk eiste het Openbaar Ministerie vandaag 240 uur werkstraf.

Daarbij moet de 32-jarige Klazienavener, als het aan het OM ligt, een voorwaardelijke celstraf van zes maanden krijgen en anderhalf jaar rijontzegging, waarvan één jaar voorwaardelijk.

Opgehaald door de politie

Vijf keer bleek scheepsrecht in de strafzaak tegen de man. De rechtbank wilde zijn zaak het afgelopen jaar al vier keer eerder behandelen, maar stelde het steeds uit, omdat de verdachte niet kwam. Omdat de rechters hem wel wilden spreken, hadden ze hem vanochtend vroeg door de politie van huis laten halen.

Over waarom hij er steeds niet was, bleef de man vaag. Dat gold ook voor wat er gebeurd is in de nacht van 21 oktober 2017. De Klazienavener was de dag ervoor met drie collega's in zijn bedrijfsbusje naar een Halloweenfeest in attractiepark Walibi in Biddinghuizen geweest. Daarna had de groep in een kroeg in Zwolle gezeten en daarna nog in een kroeg in Nieuw-Amsterdam.

'20 tot 25 biertjes'

Bij de politie verklaarde hij dat hij vier blikjes en twee flesjes bier opgedronken had. Maar uit een blaastest na het ongeluk bleek dat hij bijna vijf keer meer had gedronken dan is toegestaan achter het stuur. "Dat zijn eerder 20 tot 25 biertjes geweest", aldus een van de rechters.

De man wist het naar eigen zeggen niet meer, maar verklaarde wel dat hij ook tijdens het rijden bier had gedronken. Nadat ze 's nachts in Nieuw-Amsterdam in de kroeg hadden gezeten, wilden de collega's naar Emmen. Ze namen een man die ze in de kroeg hadden ontmoet mee.

Gebroken knieschijf

Op een T-splitsing aan de Erfscheidenweg tussen Nieuw-Amsterdam en Emmen 'vergat' de dronken bestuurder linksaf te slaan. Door onbekende oorzaak schoot de bedrijfsbus rechtdoor, rakelings langs een boom, een sloot in. De bestuurder kan zich er naar eigen zeggen niks van herinneren. De meerderheid van de mannen zat niet in de gordel en raakte gewond. Eén had een gebroken kaak en een ander brak op drie plekken zijn knieschijf.

Volgens de officier van justitie heeft de man 'zeer onvoorzichtig' gereden en hadden er doden kunnen vallen als hij niet langs, maar tegen de boom op de T-splitsing was gereden. Hij vond een onvoorwaardelijke celstraf de beste straf voor de Klazienavener, maar omdat het al bijna drie jaar geleden is dat het ongeluk gebeurde, eiste hij dat niet.

