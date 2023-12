Wat leerden we van het Van Gogh-jaar? 'Het heeft ons naamsbekendheid gegeven'

Kijken naar de toekomst

Maar hoe hou je die hoge bezoekersaantallen vast? Stoel hoopt dat de organisatie in beeld kan blijven bij de internationale pers. "Maar het doel is ook om de jeugd te bereiken. We geven lessen op scholen en leerlingen kom ook naar ons toe. Eigenlijk zou het mooi zijn als Nieuw-Amsterdam/Veenoord het Van Gogh-dorp wordt."

Het extra toerisme is voor de kerk in Zweeloo belangrijk, omdat het een financiële bron voor ze is. "Elke zondag gaat de collectebus rond, maar die inkomsten zijn gering", vult Mulder aan. "We zoeken dus naar extra manieren om de kerk te ondersteunen. Hopelijk kunnen we meer exposities, concerten en andere activiteiten organiseren."

"Vincent was niet de enige kunstenaar die naar Zweeloo trok, Max Liebermann uit Duitsland kwam ook langs. Dat willen we breder neerzetten, dat Zweeloo dus echt een kunstenaarsdorp is", aldus Harmsen. "We zijn ook onderdeel van een Europese organisatie, allemaal met eigen kunstprojecten, die hebben gezien dat er veel aandacht wordt besteed aan Van Gogh. Dat hopen we verder uit te werken."

'Stiekem wel een beetje trots'

Terug naar de look-a-like van Vincent. Al jaren is Gienus Woldring gids bij het Van Gogh huis. De afgelopen maanden heeft hij op tientallen plekken de rol van de kunstenaar vertolkt. Wekelijks schminkte hij zijn haar, baard en wenkbrauwen oranje om vervolgens het kloffie van de kunstenaar aan te doen. Hij hoopt dat hij dat mag blijven doen. "Het is leuk om te doen, vooral omdat Vincent een inspirerend figuur is. Omdat ik hem heb gespeeld, heb ik ook veel over hem geleerd."

Woldring acteert graag, Vincent vindt hij een mooi karakter, maar stiekem hoopt hij dat er nog andere kansen voorbijkomen. En mogelijk kan dat ook, want hij is inmiddels met pensioen. "Ik heb wat meer tijd om handen, dus wie weet."