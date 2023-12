KNMI waarschuwt voor harde windstoten vanwege storm Pia, ook waterpeil stijgt

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in Drenthe en de rest van het land. Vanwege storm Pia is vanaf 11.00 uur vanochtend code geel afgekondigd. Deze weerswaarschuwing geldt tot in de nacht naar morgen.

De windstoten kunnen aantrekken met een kracht tot 80 kilometer per uur. De hardste windvlagen zullen voorkomen in het noordwesten van Nederland. Mogelijk hebben deze een kracht van 100 kilometer per uur. Door de onstuimige weersomstandigheden kan er schade en gevaar ontstaan. Het KNMI noemt als voorbeelden afbrekende boomtakken, rondvliegende dakpannen of andere losse voorwerpen.

Waterschappen aan de bak

Ook de waterschappen bereiden zich voor op hoogwater in combinatie met de noordwesterstormwind. Zo bemant waterschap Drents-Overijsselse Delta sinds gisteren gemaal Zenemuden bij Zwartsluis permanent. "Die draait volop, anders krijgen ze in Meppel natte voeten", zegt woordvoerder Herald van Gerner.

Hij legt uit dat de gevolgen van harde windstoten vanuit het westen over het IJsselmeer in combinatie met hoogwater gevolgen kunnen hebben tot in onze provincie.

"Eerder schetste een collega van waterschap Hunze en Aa's het voorbeeld van Drenthe als omgekeerd soepbord en dat is vrij treffend. En Meppel ligt dan juist lager, precies op de rand van dat bord. De situatie is nog niet zorgwekkend hoor, maar we moeten wel flink aan de bak", aldus de woordvoerder van Drents-Overijsselse Delta.

Oplopende waterstanden

Waterschap Noorderzijlvest, dat een deel van Noord-Drenthe onder z'n hoede heeft, laat weten dat de meeste neerslag van de afgelopen dagen niet in hun gebied is gevallen en de waterstanden daardoor nog steeds goed beheersbaar zijn. Ook waterschap Hunze en Aa's heeft een mogelijke stijging van het waterpeil goed in het vizier.

"Voor donderdag en komend weekend wordt neerslag voorspeld", vermeldt Hunze en Aa's op haar website. "We verwachten dat de waterstanden stijgen tot ongeveer 0,85 m+NAP in het weekend. Door de onzekerheid in de getijverwachtingen en neerslagverwachtingen, blijven we alert en houden we er rekening mee dat waterstanden de komende dagen forser kunnen oplopen dan we nu verwachten."