Files in 2023: veel vaker oponthoud dan vorig jaar, uittocht TT de langste

Drukste dag, dagdeel en maand

Van alle files in Drenthe ontstonden er 333 door drukte, driekwart van het totaal. Andere oorzaken van files zijn onder meer ongelukken, werkzaamheden en gestrande voertuigen. Het verkeer stond het vaakst stil in de ochtendspits (201 keer). De avondspits is minder druk (71 keer). Veruit de meeste problematiek ontstond op de A28, gevolgd door de A32. Op de A37 is het minst vaak oponthoud.

Meer dan honderd files ontstonden in de maand december, veruit het meest van alle maanden, terwijl deze maand in de analyse maar tot de vijftiende loopt. November en oktober completeren de top drie, terwijl in augustus nauwelijks oponthoud was. Grootste kans op stilstaand verkeer was er op dinsdag, donderdag en vrijdag. Die dagen ontlopen elkaar nauwelijks.

Uittocht TT

De langste file van Drenthe was, hoe kan het ook anders, op zondag 25 juni. Op die dag kwamen tienduizenden motorsportliefhebbers naar Assen voor de TT. De drukte begon toen de TT op zijn einde liep tegen half vier in de middag en duurde tot iets na zes uur. De gemiddelde lengte van het langzaam rijdende verkeer bedroeg zo'n 8,5 kilometer bij Beilen.

Grote kans dat automobilisten op de A28 bij Zuidwolde onlangs last hadden van vertraging. Op 15 december was daar 4,5 uur lang oponthoud tussen Veeningen en Zuidwolde. Dat heeft vermoedelijk te maken met gaten in het wegdek, die Rijkswaterstaat deze week repareert.

De zwaarste file, dat wil zeggen lengte en de tijd met elkaar vermenigvuldigd, ontstond in de ochtend van 9 november bij Assen-Noord. Daar botste een auto tegen de middenvangrail. Verkeer moest toen tijdelijk over de vluchtstrook.

Drenthe koploper