Regen, regen, regen: gemalen waterschappen draaien op volle toeren

Het worden drukke dagen tijdens Kerst voor de peilbeheerders bij de waterschappen. Door de drijfnatte bodem en de buien die er de komende dagen aankomen, moeten zij overstromingen voorkomen. Maar grote zorgen zijn er niet.

Sinds de tweede helft van de zomer is het nat. In oktober en november viel een keer zoveel neerslag als normaal in die periode. Met de buien die er nu onderweg zijn, moet er alles aan worden gedaan om het waterpeil laag beheersbaar te houden.

"Het water wordt niet meer opgenomen door de grond", vertelt watersysteembeheerder Sander Habing van Drents Overijsselse Delta. "Wij zorgen ervoor dat het overtollige water wordt afgevoerd."

Gemalen draaien overuren

Collega's bij de waterschappen Vechtstromen en Noorderzijlvest doen hetzelfde. Zelfs op de hoge zandgronden bij Emmen, waar normaal altijd water wordt vastgehouden, is de grond verzadigd.

Odyl Zwienenberg, woordvoerder bij Vechtstromen dat in die regio actief is, ziet een voordeel van veel regen in de winter. "Dat valt gestaag, niet allemaal in een keer. We zetten de gemalen extra aan het werk om het overtollige water af te voeren."

In het geval van het waterschap Vechtstromen zal dit vooral richting de Vecht zijn. "Die zal de komende dagen nog wel paar centimeter stijgen, maar we kunnen daarvoor de winterbedding gebruiken."