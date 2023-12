Roep om nachtbus van Meppel naar Ruinerwold, Ruinen en Pesse

Na een avondje stappen in Meppel terug naar Ruinerwold, Ruinen of Pesse is een flinke uitdaging voor wie geen vervoer heeft. Een nachtbus zou uitkomst bieden, denken ze in de dorpen.

De wens voor een nachtbus heeft de Ondernemersvereniging Ruinerwold kenbaar gemaakt bij de aanbieder van openbaar vervoer. Qbuzz rijdt in de nachten van zaterdag op zondag wel vanuit Meppel naar Havelte-Dieverbrug en Zuidwolde-Hoogeveen, maar dus niet naar Ruinerwold.

"Aan een nachtbus is hier echt behoefte", zegt André Wienen, voorzitter van de Ondernemersvereniging. "Een taxi regelen is een drama tegenwoordig." De vereniging wil nu met een petitie aantonen dat er wel degelijk vraag is. "Waarom zou er aan deze kant van Meppel geen behoefte bestaan? Wij vragen ons af of het serieus onderzocht is, wij horen hele andere geluiden."

Fietsen

Wienen zet in op een bus die het uitgaanspubliek in Ruinerwold, Ruinen en Pesse kan bedienen. "Met een bus voorkom je ook dat mensen met een borrel op achter het stuur kruipen. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling, maar dat gevaar ligt wel op de loer als er geen andere opties zijn."

En de fiets? "Dat deden wij vroeger zelf wel, maar ik merk dat de jeugd daar nu minder toe geneigd is. Daarnaast liggen Ruinen en Pesse ver weg", zegt Wienen. "Naar Havelte zou je ook nog kunnen fietsen, maar daar rijdt ook een bus naartoe."

Onderzoek mogelijk