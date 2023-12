Vliegveld Eelde met 46 miljoen euro van Drenthe en Groningen gered

Bijsturen voor noodlanding lukt niet

GroenLinks, SP, Volt en de ChristenUnie probeerden de plannen van Gedeputeerde Staten nog bij te sturen. Ewoud Bos van GroenLinks stelde voor om vliegveld Eelde alleen de eerste twee jaar het geld te geven en de rest van het geld op de plank te leggen. En dan steeds per twee jaar te bekijken of de passagiersaantallen stijgen en de verduurzaming van de luchthaven wel opschiet. "En als de passagiersaantallen tot 20 procent minder groeien, steunen we het vliegveld nog steeds, want dan is er nog steeds groei."