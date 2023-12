'Steekpartij Lemele gebeurde na ruzie over vrouwen, slachtoffer kreeg pistool tegen hoofd'

Aan de steekpartij bij een discotheek in Lemele ging een ruzie over vrouwen vooraf. Dat meldt RTV Oost op basis van ooggetuigen.

Diezelfde ooggetuigen hebben ook gezien dat een van de slachtoffers eerst nog een pistool op het hoofd werd gezet. Ditzelfde vuurwapen lijkt nu op te duiken in een foto op sociale media.

Bij de steekpartij raakten twee jongemannen van 18 en 19 jaar uit Westerhaar ernstig gewond. Voor een van hen was het kantje boord. Hij overleefde de aanval maar net.

In deze zaak zijn drie verdachten van 16, 18 en 19 jaar aangehouden. Het gaat om twee personen uit Coevorden en één uit Emmen.

Dames zouden lastig zijn gevallen

Ooggetuigen vertellen aan RTV Oost dat een vriendengroep uit Westerhaar afgelopen zaterdag een avondje ging stappen in Lemele. Onder hen enkele jonge vrouwen.

De problemen zouden zijn ontstaan op het moment dat de drie Drentse mannen de vriendinnen van de Westerhaarders begonnen lastig te vallen. Toen de vrouwen kenbaar maakten dat ze niets van de Drenten wilden weten, zouden de Westerhaarders het voor hen hebben opgenomen. Daarbij liepen de gemoederen hoog op.

Vervolgens liep het in de de naastgelegen Dominee Berkhofweg totaal uit de hand. Getuigen zagen hoe een van de verdachten een vuurwapen trok en dat op het hoofd zette van een van de Westerhaarders. Die zou hevig geschrokken in een reflex met zijn elleboog het pistool uit handen van zijn belager hebben gestoten.

Twee mensen neergestoken

Daarop trok volgens ooggetuigen een van de drie Drenten een mes en stak daarbij twee Westerhaarders neer. De jongeman die even daarvoor nog met het pistool was bedreigd, werd in zijn long geraakt. Hij is aan de beterende hand, maar nog onvoldoende hersteld om het ziekenhuis te mogen verlaten.

Zijn maatje is er een stuk slechter aan toe. Hij werd in zijn buik gestoken. Daarbij werd zijn darm geperforeerd en werd hij in zijn nier geraakt. Het slachtoffer werd in slaap gehouden. Diezelfde nacht nog is hij aan zijn nier geopereerd en gisterochtend aan zijn darm.

Hij maakt het naar omstandigheden inmiddels redelijk. "Maar hij heeft alle geluk van de wereld gehad. Dit had zomaar fataal kunnen aflopen", zegt een plaatsgenoot.

Selfie met pistool

Inmiddels is een foto op sociale media opgedoken, die wordt gelinkt aan een van de verdachten. RTV Oost heeft de foto in handen . Daarop zou de Drent te zien zijn die ervan wordt verdacht de twee Westerhaarders te hebben neergestoken. Daarbij heeft hij een hoodie over zijn hoofd en houdt hij het mobieltje half voor zijn gezicht. In zijn andere hand houdt hij een metaalkleurig vuurwapen dat hij half op de spiegel gericht houdt. Volgens getuigen mogelijk het pistool dat ook bij de ruzie in Lemele zou zijn getrokken.

In Westerhaar zijn ze vooral blij dat het pistool niet is gebruikt. "Nu kunnen ze het goddank nog navertellen, maar dit had ook nog heel anders kunnen aflopen."