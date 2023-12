GGZ in nood, waarschuwing voor nieuwe kabinet: 'Laat GGZ niet zakken'

De situatie van de GGZ is volgens betrokken instellingen en psychologen dusdanig verslechterd dat belangenbehartigers de overheid en politici oproepen tot actie. De lange wachtlijsten, personeelstekorten en slechte financiële situatie zijn de oorzaken voor de noodoproep.

MIND, NIP, NVvp en de Nederlandse GGZ zijn de vier organisaties die per brief de informateur oproepen om in het nieuwe regeerakkoord maatregelen te nemen.

Drie pijnpunt pijlers

Er zijn drie pijlers vastgesteld voor een gezonde en goed functionerende GGZ:

Tijdige en passende zorg voor mensen met een psychische aandoeningen Voldoende, gewaardeerde en goed personeel Financiële gezondheid van de GGZ

In de brief slaan de belangenorganisaties alarm voor alle drie de pijlers. Ze noemen ook voorbeelden waarom de GGZ in een slechte positie zit. Zo is het aantal mensen met mentale klachten toegenomen met 53 procent tussen 2009 en 2021. In diezelfde periode stegen de financiële middelen slechts met 11 procent. Mede hierdoor staan er nu ruim 80.000 mensen op de wachtlijst. Meestal een aantal maanden, maar soms ook tot wel 2 jaar.

Het nieuwe kabinet moet volgens de belangenbehartigers, GGZ-instellingen, patiënten, psychologen, psychiaters en naasten er alles aan doen om de GGZ niet te laten zakken. Zij roepen op om meer geld beschikbaar te stellen voor geestelijke gezondheid. Volgens hen zal investeren in de mentale gezondheidszorg ook financieel interessant zijn voor de maatschappij.

"Als de mentale gezondheid van een miljoen volwassen met 5 procent verbetert, levert dit de maatschappij al 144 miljoen euro op", zo valt te lezen in het bericht van de belangenbehartigers.

Drentse oplossing

"In Drenthe zien we dezelfde bewegingen als landelijk", vertelt psychiater en GGZ Drenthe-directeur Erik Mulder. "Ook hier is het lastig om tijdig zorg te krijgen. Wanneer er een crisis is dan kan zorg nog snel gegeven worden, maar wanneer het minder urgent is dan duurt het lang." Minder urgente zorg is in dit geval bijvoorbeeld een depressie of angsten.