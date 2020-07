Spelers FC Emmen definitief akkoord over salarisoffer

De clubleiding van de Drentse club vroeg eind mei aan spelers, technische staf en de werknemers op het kantoor om tijdelijk salaris in te leveren. De eredivisionist schaarde zich daarmee achter de collectieve afspraak die de betaald voetbalclubs overeen kwamen met de vereniging van contractspelers (VVCS) en coaches betaald voetbal (CBV) om gezamenlijk de crisis vanwege het coronavirus het hoofd te bieden.

"We hebben vandaag geformaliseerd wat al lange tijd in de planning lag", aldus bestuursvoorzitter Ronald Lubbers. "Alleen hebben we de situatie eerst even aangekeken zodat we de financiële situatie beter in zicht konden krijgen. Dat is inmiddels wel redelijk helder." Het is niet duidelijk hoeveel procent van het salaris FC Emmen zal inhouden. Wel is bekend dat het met terugwerkende kracht gaat en ook geldt over het komende seizoen.

Clubs lopen veel inkomsten mis door coronacrisis

Het afgelopen Eredivisie-seizoen werd in maart gestaakt door de coronacrisis en kon door de maatregelen van de overheid niet meer afgemaakt worden. De clubs lopen daardoor veel inkomsten mis.

Het nieuwe seizoen kan wel gewoon in september van start gaan. Dan is er ook weer publiek welkom bij wedstrijden, maar stadions mogen nog niet vol zitten om een gepaste afstand tussen toeschouwers te kunnen bewaren. Clubs lopen daardoor ook een deel van het inkomen uit kaartverkoop mis.

De clubs in het betaald voetbal krijgen woensdag een protocol van de KNVB overhandigd waarin staat hoe ze moeten omgaan met de coronamaatregelen en het beperkt toelaten van publiek.