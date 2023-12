Kom naar RTV Drenthe voor de Drentse 1000 Winterfair!

Zin in een uitje na de kerstdagen? Kom dan van 27 tot en met 30 december langs bij RTV Drenthe voor de Drentse 1000 Winterfair. Loop langs sfeervolle kraampjes met must have-producten van Drentse makelij, neem een warme kop chocolademelk of glühwein en geniet van liedjes uit dé muzikale eindejaarshitlijst.

Achttien standhouders staan voor je klaar met een uiteenlopend aanbod van producten. Van thee, kruiden en gebak tot een warm schapenvacht en van chocozoenen en sieraden tot een schminkbeurt of het zetten van een nieuwe glittertattoo.

Gratis toegang

Tijdens het bezoek kan je bijkomen met een kop koffie, thee, warme chocolademelk of een beker met glühwein, frisdrank of bier. Voor de mensen met trek worden gehaktballen gedraaid. Het ultieme Drentse 1000-gevoel beleef je misschien wel bij onze radiostudio, waar je zo naar binnen kan kijken.

De winterfair is vier dagen geopend op de hierboven genoemde data. Binnenlopen kan van 10.00 tot 17.00 uur aan de Beilerstraat 30 in Assen. De toegang is gratis.