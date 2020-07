Gezochte inbraakverdachte duikt op in rechtbank en gaat gelijk cel in

De Meppeler inbraakverdachte verscheen, tegen de verwachting van zijn advocaat in, keurig in de rechtbank in Assen (Rechten: Archief RTV Drenthe)

Na ruim drie weken ondergedoken te hebben gezeten, maakte een 24-jarige man uit Meppel het de politie vandaag niet moeilijk om hem aan te houden. De man die van inbraken wordt verdacht verscheen, tegen de verwachting van zijn advocaat in, keurig in de rechtbank in Assen om zijn strafzaak bij te wonen.

Omdat de Meppeler wist dat hij sinds 19 juni werd gezocht, verscheen hij met een volgepakte weekendtas in de rechtszaal. Hij wist hoe laat het was als hij zich zou melden. En zo gebeurde het dat hij als vrij man de Asser rechtbank inliep en het gebouw twee uur later als gevangene met de politie verliet.

De Meppeler werd eind februari opgepakt voor inbraken in Meppel en Staphorst. Die dag werd ook een mes in zijn kamer gevonden. Na 38 dagen voorarrest kwam hij onder strenge voorwaarden vrij. Omdat hij zich daar niet aan hield, besloot het Openbaar Ministerie vorige maand hem opnieuw te laten oppakken, maar toen was de Meppeler inmiddels ondergedoken.

Eén jaar cel geëist

Tijdens de rechtszaak eiste de officier van justitie één jaar gevangenisstraf tegen de Meppeler, die al vaker is veroordeeld voor inbraken. Volgens haar is te bewijzen dat de man eind december vorig jaar vier laptops en een iPad stal uit een huis in de wijk Oosterboer in zijn woonplaats en eind januari dit jaar inbrak in een huis in Staphorst. In die laatste woning was de bewoner thuis. Hij sloot zichzelf op in zijn slaapkamer.

De 24-jarige man bekende de inbraken op de zitting. Beide keren was hij binnengekomen door een raam kapot te maken en op beide plekken waren sporen van hem gevonden: in Meppel een handafdruk en in Staphorst bloedsporen. Met wie hij samengewerkt had, wilde hij niet zeggen. Uit het huis in Staphorst verdwenen geen spullen.

'Foute keuze'

De aanklaagster vroeg vrijspraak van een inbraak die in september vorig jaar in Meppel werd gepleegd. Ze kan naar eigen zeggen niet bewijzen dat de man ook daarbij betrokken is geweest. Omdat hij een dag later wel een laptop uit dat huis aanbood bij een winkel voor tweedehands spullen in Zwolle, vindt ze heling wel bewijsbaar. Dat geldt ook voor het bezit van het mes dat op zijn kamer lag.

De Meppeler verklaarde dat hij een foute keuze had gemaakt door weer te gaan inbreken. Naar eigen zeggen zag hij die periode geen andere uitweg, omdat hij in door zijn ouders het huis uitgezet was en geen inkomsten had.

Uitspraak over twee weken.