Emmen maakt 180 carbidlocaties openbaar: 'Voor iedereen een uitkomst'

De gemeente Emmen heeft voor het eerst alle locaties waar carbid wordt geknald openbaar gemaakt. De plekken zijn te zien via een kaart op de website van de gemeente. Organisatoren van de knalfeestjes moesten die plekken voor 15 december aangeven. Wie dat niet heeft gedaan, mag niet knallen.

Er werden rond de 200 aanmeldingen verwacht, maar het werden er ietsje minder: 180. Deze meldplicht komt voort uit een toezegging die burgemeester Eric van Oosterhout dit voorjaar deed.

Explosieve discussie

Toen vond er een discussie plaats binnen de gemeenteraad over deze nieuwjaarstraditie. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) stond toen op de agenda. Voor D66, GroenLinks, SP en 50Plus de gelegenheid om de regels voor het carbidschieten aan te scherpen.

De partijen wilden twee dingen: het openbaar maken van de carbidlocaties binnen de gemeente. En het vergroten van de afstand van die locaties tot de bebouwing: van 50 naar 75 meter.

Geen wettelijke verplichting

Fractievoorzitter Joey Koops van D66 zag geen inhoudelijk bezwaar tegen openbaarmaking van die plekken. "Maar er bestaat geen wettelijke verplichting om dat te doen, dus de gemeente laat het." De fracties vonden dat voor- en tegenstanders van carbid konden profiteren.

Als praktijkvoorbeeld gaf Koops de situatie van een oudere bewoner van de wijk Emmerhout mee. "Vanwege hartklachten vertrok zij afgelopen jaarwisseling tijdelijk uit Emmen omdat elke knal een risico is." Het jaar daarvoor werd er niet in de buurt van haar woning geknald. Maar ze was wel uit voorzorg weggegaan. "Het was een kleine moeite van de gemeente geweest om die informatie te delen", aldus Koops. "Dan had ze niet weg gehoeven."

Niet in de stront roeren

Om de overlast te beperken zonder de carbidtraditie geweld aan te doen, stelden de vier fracties ook voor om de afstand tot woningen en het knallen te vergroten naar 75 meter. In dat geval zouden 46 van de toen 197 bekende locaties verplaatst moeten worden.

Bij coalitiepartijen Wakker Emmen en PvdA vielen de voorstellen slecht. Rommelen met de bestaande regelgeving zou opnieuw tot onrust onder voor- en tegenstanders kunnen leiden.

Of zelfs juridische acties door inwoners die vinden dat de gemeente niet voldoende handhaaft bij het naleven van de regels. "Je moet niet in de stront roeren, want dan begint het te stinken", vatte raadslid Roelof Woltman het beeldend samen. Patrick de Jonge (VVD) vreesde dat er locaties zouden verdwijnen bij het uitblijven van geschikte, alternatieve locaties. "En dan help je alsnog een traditie om zeep."

Het gesprek aangaan

Burgemeester Van Oosterhout voelt ook weinig voor het schuiven met de afstand. De gemeente zoekt het gesprek als het beter is om wat meer afstand te pakken. "Stel, een carbidlocatie is in de buurt van een paardenhouderij. Dan gaan we de buurt in en vragen we of er wellicht gekeken kan worden naar een andere plek."