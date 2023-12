Kerstboomdrama in Gasteren: vandalen verwoesten pronkstuk en stelen handgemaakte piek

Terwijl het kerstboomteam van Gasteren zich voorbereidde op de jaarlijkse kerstboomborrel, kregen ze het slechte nieuws te horen. "We werden aangesproken door een buurtbewoner dat er iets was gebeurd met de boom", zegt Roelof Moek, één van de vijf leden van het kerstboomteam. "De verlichting was kapot en de ster was verdwenen. We konden het niet geloven. We steken hier een hoop tijd en moeite in en waren dus zeer teleurgesteld en boos."