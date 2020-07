DNK Assen combineert dineren en theater

Een deel van het publiek kijkt in het theater, het andere deel in de horeca (Rechten: archief RTV Drenthe)

Theater De Nieuwe Kolk uit Assen start deze zomer met een nieuw theaterconcept. Mensen die een kaartje voor een speciale voorstelling kopen, kunnen kiezen of ze deze bekijken in de theaterzaal of vanuit een restaurant.

Op televisieschermen volgen restaurantgasten een voorstelling die op hetzelfde moment in het theater aan de gang is. De artiesten op het podium kunnen op hun beurt via schermen het publiek in de restaurants zien.

Smaakvol Theater

Met het plan 'Smaakvol Theater' won De Nieuwe Kolk (DNK) een wedstrijd van ondernemersbelangenvereniging VNO-NCW Noord. De organisatie zocht naar ideeën om de cultuursector in de drie noordelijke provincies een impuls te geven. Volgens de jury van de wedstrijd won DNK de wedstrijd omdat het 'kansen voor zowel theater als horeca biedt in de anderhalvemetereconomie'.

Op de agenda staan twee voorstellingen, waarvan de eerste op 26 augustus plaatsvindt. Musicalsterren Brigitte Heitzer en René van Kooten bijten het spits af. Het is de bedoeling dat de artiesten na de voorstelling langs deelnemende restaurants zullen lopen, om zo ook wat verbinding met het horecapubliek te krijgen.

Voetbal in het café

Volgens podiumprogrammeur Hilde Scholten van De Nieuwe Kolk moet je het vergelijken met het kijken van een voetbalwedstrijd in een café. "Als je thuis kijkt, ben je snel afgeleid. Maar in het restaurant zit je echt in de sfeer", vertelt ze. De bedoeling is dat er maandelijks een voorstelling te bekijken is. "Als tweede zullen Pé en Rinus optreden. De rest van de programmering maken we later bekend. Het moet nog wel een beetje een verrassing blijven", zegt Scholten.

De horecaondernemers zitten nog wel aan de tekentafel wat betreft praktische zaken rondom de voorstellingen. Een van de restaurants is Gastrobar Bij Jaap, van eigenaar Jaap Braaksma. Hij is erg benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. "Het is nieuw voor ons allemaal. Wat doe je bijvoorbeeld bij het serveren? Misschien moeten we dan pauzes gaan inlassen, zodat we de borden kunnen halen en brengen", zegt Braaksma.

Tot nu toe doen zeven horecazaken mee aan Smaakvol Theater. Andere horecaondernemers kunnen zich volgens DNK nog wel opgeven.