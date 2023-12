Binnenstadvereniging Assen doet aangifte van diefstal Van Gogh-beeld

'Onze eyecatcher ontbreekt'

Binnenstasdsregisseur Kjeld Vosjan: "We kunnen een ludieke grap als deze zeker waarderen, maar Vincent heeft een financiële en ook een maatschappelijke waarde (...). Bezoekers uit het hele land lopen deze route door de binnenstad langs allerlei uitingen geïnspireerd op Van Gogh. Nu ontbreekt onze eyecatcher in een nog hele belangrijke periode voor de expositie en voor de binnenstad."

Aangifte mogelijk ingeslikt

Hij laat een ontsnappingsmogelijkheid open voor degenen die het beeld buitmaakten. "We zijn best bereid de aangifte in te trekken als Vincent in originele staat en op zijn sokkel voor de kerstdagen terug is op zijn plek. Dan kunnen heel veel mensen er nog van genieten in de kerstvakantie en hebben de mensen die Vincent op reis hebben gestuurd ook hun ding gedaan."