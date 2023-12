Erik Ziengs nieuwe voorzitter binnenstadvereniging Vaart in Assen

Vaart in Assen is opgericht als aanspreekpunt voor binnenstadondernemers. De club houdt zich bezig met aanpak van leegstand, evenementen in de stad en citymarketing. Als doel werd gesteld om het centrum van Assen een boost te geven.

Staat van dienst

Ziengs (63), zelf een Assenaar, was bijna elf jaar Kamerlid voor de VVD. In 2021 nam hij afscheid van de landelijke politiek. Hierna is hij onder meer aangesteld bij Ondernemend Nederland, een belangenclub voor ondernemers.

Scheidend voorzitter Van Bekkum: "Ik heb deze rol met veel plezier en energie mogen vervullen. Toen ik kwam in 2019 was de samenwerking in de stad nog erg broos. Als ik zie waar we nu staan, ben ik daar best wel trots op. Dat hebben we met heel veel mensen en partners bereikt. Voor mij een goed moment om het stokje nu over te dragen. We zijn er nog niet, maar met Erik Ziengs aan boord zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet."