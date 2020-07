Diefstal kluis en 44 telefoons: celstraffen voor Roemenen

De Roemenen maakten deel uit van een groepje dat eind oktober 2017 werd opgepakt in een huis in Harkstede (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Voor het stelen van een kluis met 5700 euro erin is een 32-jarige Roemeen veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf, waarvan 4,5 maand voorwaardelijk. Hij stal de kluis in augustus 2017 uit een garagebedrijf in Schoonoord.

De man kwam binnen door een raam te forceren en haalde, samen met een andere dader, de kluis van de muur. Een paar honderd meter achter het bedrijf werd de kluis teruggevonden met een DNA-spoor van de Roemeen erbij: dat zat op een stukje keukenpapier dat erbij lag.

Roemeense bende?

Een 33-jarige landgenoot van hem is voor een inbraak in een telefoonwinkel aan de Rolderstraat in Assen veroordeeld tot een half jaar celstraf, waarvan 5,5 maand voorwaardelijk. Bij de inbraak in een nacht in september 2017 werden 44 mobiele telefoons buitgemaakt. De Roemeen vertelde bij de politie dat hij zichzelf herkende op camerabeelden. Ook deze inbraak werd door twee mannen gepleegd, maar net als in Schoonoord, bleef de tweede dader onbekend.

De Roemenen maakten deel uit van een groepje dat eind oktober 2017 werd opgepakt in een huis in Harkstede. De politie verdacht ze van meerdere inbraken in Drenthe, Groningen en Gelderland en had het vermoeden dat de drie deel uitmaakten van een rondreizende bende die zich schuldig maakte aan zogenaamd mobiel banditisme.

Dat vermoeden heeft de rechtbank drie jaar na dato ook, maar die sprak de mannen van bijna alle verdenkingen vrij vanwege gebrek aan bewijs. De officier van justitie had ook voor de meeste delicten vrijspraak gevraagd. Hij klaagde over gebrekkig politieonderzoek en rommelige dossiers van de zaken.

Horloges en sieraden

Wel vond de officier dat er genoeg bewijs was dat tassen met 55 horloges, zestien armbanden en nog een aantal sieraden die de politie in de woning in Harkstede vond, waren witgewassen. Omdat de jongste verdachte had verklaard dat de spullen van hem waren, hield hij die man ervoor verantwoordelijk. Maar de rechtbank sprak hem ook daarvan vrij, omdat uit het politieonderzoek helemaal niet was gebleken dat de spullen gestolen waren.

Een 46-jarige landgenoot werd nog wel veroordeeld voor heling van gereedschap, dat in zijn auto werd gevonden. De spullen waren afkomstig van een bouwplaats in Apeldoorn. Hij kreeg ook zes maanden cel, waarvan 5,5 voorwaardelijk.

Het onvoorwaardelijke deel van de straffen die het trio gekregen heeft, is gelijk aan hun voorarrest. Meer straf opleggen vond de rechtbank niet nodig, omdat de misdrijven bijna drie jaar geleden gepleegd zijn en de drie na al lang het land uit zijn.

