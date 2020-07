FC Emmen-voorzitter Lubbers: Komst Frei lastig verhaal

Volgens Lubbers ligt dat niet zozeer aan Frei zelf, maar aan zijn aflopende contractstatus bij het Turkse Basaksehir. "In veel gevallen wordt zo'n situatie opgelost door het contract te verlengen, maar of Basaksehir dat gaat doen nu ze op weg zijn naar de titel in Turkije en dus de Champions League is de grote vraag. Gebeurt dat niet, dan lijkt het een moeilijke zaak." Toch wil Lubbers nog geen definitieve streep door de naam van de meervoudig Turks international zetten.

Een alternatief voor Frei zou wellicht Luka Adzic kunnen zijn, maar dat is volgens Lubbers geen optie. "Luka zit in dezelfde situatie als Kerim, maar dan bij Anderlecht. Maar we hebben Anco Jansen ook hè."

Belangstelling voor Glenn Bijl wordt concreter, eerste versterking mogelijk deze week

Lubbers houdt ook nog altijd rekening met een vertrek van Sergio Peña en/of Glenn Bijl. Voor die laatste wordt de belangstelling, uit Duitsland en Engeland, inmiddels wel wat concreter. "Als er een speler verkocht wordt, is het te hopen dat dat niet te lang gaat duren. Nu hebben we nog een schaduwlijst, met twee of drie spelers. Maar hoe meer tijd er verstrijkt, hoe kleiner dat lijstje wordt."

Volgens de voorzitter is de transfermarkt, na een lange aanloop vanwege het coronavirus, inmiddels wel in beweging. "Er gebeurt genoeg. Ook hier. De eerste versterking presenteren we waarschijnlijk deze week."

Situatie Ben Moussa, Van der Lei, De Vos, Payne en Burnet

Van de spelers met een aflopend contract lijken Hilal Ben Moussa, Stefan van der Lei, Robbert de Vos en Desevio Payne de club trouw te blijven. Tenminste, daar gaat Lubbers vooralsnog van uit. Dat er met geen van allen nog een akkoord is bereikt, heeft volgens hem te maken met de gevolgen van de crisis. "Normaal gesproken krijgt een speler, naarmate hij langer in dienst is bij een club, een beter salaris. Maar in de huidige situatie is dat niet realistisch. Toch zegt het veel dat Van der Lei, De Vos en Payne op dit moment gewoon wel meetrainen. Ben Moussa doet dat niet. "Met de zaakwaarnemer van Hilal zijn we in gesprek en ik heb een positief gevoel over de afloop daarvan."

Lorenzo Burnet lijkt na de zomer niet terug te keren bij FC Emmen ("Die situatie ligt wat lastiger"). Of dat iets te maken heeft met Caner Cavlan is niet duidelijk. De linksback, die in het eerste eredivisieseizoen één van de smaakmakers was in Emmen, verkaste een jaar geleden naar Austria Wien. Bij die club zit de 28-jarige Cavlan, ondanks een nog doorlopend contract tot de zomer van 2022, inmiddels op een dood spoor. Vanochtend postte Cavlan op sociale media een foto, met daarop zijn paspoort en een vliegticket. Op weg naar FC Emmen?

Hamrol, Beste en Tarashaj

De situatie van doelman Matthias Hamrol is ongewijzigd. De keeper, die vorig seizoen met hoge verwachtingen overkwam van het Poolse Kielce, mag de club gratis verlaten. Met de beleidsbepalers van Werder Bremen, de club die Jan-Niklas Beste verhuurde aan FC Emmen, is Lubbers al langere tijd in gesprek met als insteek om de linksback ook komend seizoen te huren. Shani Tarashaj tenslotte, zal in principe gewoon in Emmen blijven. "We zijn een tweejarig huurcontract overeengekomen met Everton, dus dat is de situatie. Het is duidelijk dat het tot nu toe niet is wat we ervan hoopten, maar we respecteren het contract en hopen dat hij snel fit wordt."

