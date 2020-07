Is er animo voor Hoogeveense Praam? Stichting zoekt het uit

Vanmorgen voeren de opvarenden nog in een oud, stalen schip van Echten naar Noordscheschut. Maar als het aan Stichting De Drentse Praam ligt, wordt dat in de toekomst een Hoogeveense Praam. De stichting zet zich al jaren in om het rijke scheepvaartverleden van Hoogeveen weer een plaats in de samenleving te geven. Dat willen de vrijwilligers onder andere doen door een nieuwe Hoogeveense Praam te bouwen. Vroeger voeren er honderden Hoogeveense Pramen tussen Hoogeveen en Zwartsluis om veen te transporteren, daarvan is er slechts één bewaard gebleven omdat ze vanwege de kwaliteit maar ongeveer twintig jaar meegingen.

De enige overgebleven Hoogeveense Praam ligt in Enkhuizen. (Rechten: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

Fiets-vaartocht als test

De wens om een eigen praam te bouwen voor Hoogeveen is er al jaren bij de stichting. Deze zomer wordt gekeken of er ook daadwerkelijk animo is voor praam die rondvaarten kan verzorgen. De stichting test dat in eerste instantie met een normaal schip. Vandaag was de eerste editie van de fiets-vaartocht. Mensen stappen aan boord in Echten en ondertussen wordt hun fiets per aanhanger naar Noordscheschut gereden. Na een interessante rondvaart over de Hoogeveense Vaart meert het schip aan en kunnen de opvarenden overstappen op hun fiets. Na een lunch en een rondleiding in een expositieruimte eindigt de fietstocht bij het startpunt. "Op deze manier willen we in juli en augustus gaan polsen of er liefhebberij is voor dit soort activiteiten", merkt Albert Wolting op, schipper en voorzitter van de stichting.

Nieuwe praam kost meer dan 100.000 euro

Als deze zomer blijkt dat er voldoende animo is voor rondvaarten over de Hoogeveense Vaart, wil de stichting zich gaan richten op de nieuwbouw van een praam. "Maar dat kost wel meer dan 100.000 euro. We willen dat die praam ook dienst kan doen als educatieve functie, dus niet alleen voor rondvaarten", legt Wolting uit. Dat bedrag komt overigens niet volledig uit het spaarpotje van de werkgroep. "Daarvoor moeten we dan ook subsidies gaan aanvragen", merkt Wolting op.

Eerste opvarenden zijn enthousiast

Vandaag voer voor de eerste keer een groep mensen mee. "We komen uit Hoogeveen maar hebben in al die tijd de stad nog nooit van het water bekeken. Heel leuk dat die mogelijkheid er is", aldus een echtpaar dat aan boord mocht stappen. Ook vanuit Twente zijn meerdere liefhebbers op het eerste tochtje afgekomen: "Erg leuk, goed verzorgd en een dagvullend programma."