Opvang voor veteranen met PTSS in oud-munitiedepot blijft open

De opvang voor veteranen met PTSS op het oude munitiedepot in Nieuw-Balinge kan volgend jaar openblijven. De provincie geeft 150.000 euro aan Stichting Erfgoed Arsenaal, die de oud-militairen ondersteunt bij hun dagbesteding.

Het depot staat vol met oude bouwmaterialen. Ex-militairen met PTSS voeren er klusjes uit en houden het complex in goede staat. Zij houden hun psychische klachten, opgelopen na een traumatische ervaring, even voor wat het is.