Miljoenentekort voor ziekenhuis Isala: vacaturestop en bezuinigingen op komst

Het ziekenhuis in Zwolle en Meppel moet het komende jaar ergens 23 miljoen euro vandaan halen. Dat is momenteel het financiële tekort waar Isala mee kampt, bevestigt het ziekenhuis na vragen van de Overijsselse omroep.

Oorzaken

Maatregelen

Isala zal moeten bezuinigen om het financiële plaatje zwart te laten kleuren. Volgens het ziekenhuis wordt er altijd gekeken naar mogelijkheden om te besparen, "omdat de groei van de zorgkosten een grote maatschappelijke uitdaging is". Maar duidelijk is dat er voor het eind van het jaar nieuwe, extra bezuinigingsmaatregelen aangekondigd zullen worden.

Gedwongen ontslagen horen daar níét bij, benadrukt Isala. Wel is er al een tijdelijke vacaturestop voor 'ondersteunende functies'. Extra maatregelen zullen volgens woordvoerder Henneke gaan over "het vergroten van efficiency, het verbeteren van processen, besparingen op materialen en het tegengaan van verspilling".

Hoe het ziekenhuis precies gaat bezuinigen om het tekort van 23 miljoen euro weg te poetsen, daar wordt nog over gepraat. "Op dit moment kijken we zorgvuldig naar de mogelijkheden om onze organisatie financieel gezond te houden. De besluitvorming wordt nu afgerond. Daarna informeren we eerst onze eigen medewerkers."

Goede jaren achter de rug

De afgelopen vier jaar boekte Isala telkens winst. In 2019 was dat zo'n 9 miljoen euro, een jaar later ruim 20 miljoen. Ook in 2021 (17 miljoen) en afgelopen jaar schreef het ziekenhuis zo'n 7,5 miljoen euro bij. Isala voorspelde bij die laatste jaarrekening al wel dat de kosten flink zouden gaan stijgen in de toekomst.