Jongeren positief over cultuurkeet Zuidlaren: 'Problemen weghalen'

Het is druk op het plein voor sporthal De Zwet in Zuidlaren. Cultuurcoach Gea Jonker verwacht maximaal vijftig mensen. Dat er uiteindelijk zo'n honderd jongeren, kinderen, ouders en belangstellenden op de opening van de cultuurkeet afkomen, is alleen maar goed. De komende twee weken staat de cultuurkeet naast de sporthal. Jongeren zijn welkom om hier een workshop kickboksen of film en animatie te volgen. Als ze zelf iets willen organiseren, kan dat ook. "Het doel is dat we met z'n allen er een leuke zomervakantie van maken hier in Tynaarlo", roept Jonker door de microfoon.

Talenten benutten

DJ Thostie draait muziek en 2Twice rapt een aantal nummers. Het is voor het eerst dat 2Twice, oftewel Noah Massanga, een podium krijgt. "Ik heb al mijn vrienden opgeroepen om hier te komen en er iets geks van te maken. Dat is goed gelukt", aldus de rapper die in Zuidlaren woont.

Hij rapt over veel verschillende dingen. "De ene keer gaat het over gevoelige onderwerpen en rap ik bijvoorbeeld over de kanker van mijn moeder. Dat ik wil dat het beter wordt, hoe goed zij altijd voor mij zorgt en hoe wij het beste er samen willen uithalen. De andere keer praat ik ook over leuke dingen, over feesten in mijn leven waar ik misschien niet altijd goede dingen doe. Maar ik probeer er voor mezelf het beste uit te halen en ik hoop dat je dat ook kunt terughoren in mijn muziek."

Aan de zijkant van het plein staan vrienden van Massanga. Ze juichen en applaudisseren luid, net als de rest van het publiek dat verspreid over het plein staat.

Naast de cultuurcoach is er ook een jongerenwerker, een buurtsportcoach en is de jongerenraad van Tynaarlo aanwezig. Jongerenwerker Robin Geertsma vindt het mooi om te zien hoe de jongeren hier bij elkaar komen. "Het geeft heel veel voldoening. Als je ziet wat erop afkomt en wat de jongeren doen qua dans, muziek, rap en cultuur, dat geeft een onwijs goed gevoel." Geertsma werkt nu ruim een jaar als jongerenwerker in Tynaarlo. Voor hem is geen dag hetzelfde en dat is juist wat het werk zo leuk maakt. "Het is zo leuk dat je erop uit gaat, jongeren spreekt en zij hun passie met mij delen en dat je dan kan zeggen: 'We gaan er iets van maken. Wil jij niet optreden?' De jongeren hebben zo veel talent, dat kunnen ze nu gewoon uiten."

Na de optredens verspreiden de jongeren zich. Een deel gaat naar de nabijgelegen skatebaan om daar rond te hangen. Een ander deel verzamelt zich in en rondom de keet. Tekeningen worden gemaakt en spandoeken. Een meisje die op een bankje zit voor een tafel maakt een spandoek voor LHBTQ+. "Ik wil graag dat mensen hier in het dorp meer respect tonen voor mensen die bijvoorbeeld bi, homo, lesbisch of noem het maar op, zijn. Daar word ik toch redelijk mee gepest en dat is niet fijn." Ondertussen kleurt ze verder. Een rode lijn wordt zichtbaar op haar papier, ze is net begonnen. Uiteindelijk wordt het spandoek waarschijnlijk in de voortuin opgehangen. "Zo kan iedereen het zien."

Eerder weten wat er speelt

De cultuurkeet is een manier om in contact te komen met jongeren. "Je laat jezelf als jongerenwerker zien, de gemeente laat zich zien", vertelt Geertsma. "Het is een manier om erachter te komen wat er bij jongeren speelt. Het is een manier om problemen eerder te signaleren en daardoor eerder te handelen."

Ook de rapper, Noah Massanga, is heel positief over dit project. "Het laat de positieve kanten van de jongeren zien, in plaats van dat je alleen maar de negatieve dingen hoort. Op deze manier zorg je ervoor dat je de problemen eruit haalt. En dat jongeren ook samen met elkaar leuke dingen kunnen doen. Dat is ook gelijk de reden geweest dat ik zei dat ik hier aanwezig wilde zijn en ik zorg ervoor dat er genoeg mensen komen."

Cultuurcoach Jonger is tevreden over vandaag. "Het is mooi breed qua leeftijd en qua doelgroep. Het gesprek komt hier tot stand." De cultuurkeet staat tot 16 juli in Zuidlaren en vertrekt dan naar een andere plek in de gemeente Tynaarlo.

