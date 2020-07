Grads Fühler terug bij FC Emmen: De cirkel is rond

"Je kan dus wel stellen dat de cirkel rond is", aldus Fühler, die wel in Zagreb blijft wonen. "Daar woon ik inmiddels al vier en een half jaar en dat bevalt me uitstekend. Bovendien kan ik vanuit daar ook prima mijn werk doen. Dat deed ik, samen met mijn zoon Jordy, de afgelopen anderhalf jaar ook al regelmatig voor FC Emmen. Die samenwerking verliep zo prettig dat dit, een vaste aanstelling, eruit voortvloeide. Met zowel Ronald Lubbers en Dick Lukkien, met wie ik nog samenspeelde bij Veendam, heb ik altijd een goede band gehad."

Daar waar Fühler de afgelopen jaren meerdere clubs (zoals Udinese, Watford, FC Groningen en Ajax) tipte over spelers gaat hij de komende drie jaar, zo benadrukt hij, exclusief voor FC Emmen werken. "Omdat naast de goede samenwerking er ook een klik is over het voetbaltechnische gedeelte. Dick Lukkien en ik denken grotendeels hetzelfde over voetbal en dat werkt gewoon heel prettig."

'Een groot compliment'

Dick Lukkien is op zijn beurt blij met de aanstelling van Fühler. "Iedereen kent Grads Fühler. Hij heeft een geweldig oog voor talent en de titel 'meesterscout' is op hem wel van toepassing. Dat FC Emmen hem heeft weten vast te leggen verdient een groot compliment en is weer een stap voorwaarts."

