Boeren trekken zich terug op terrein loonbedrijf om confrontatie met ME te vermijden

De politie was ook in alle vroegte op de been om te voorkomen dat meer protesterende boeren zich bij het gezelschap zouden aansluiten. Wegen werden afgesloten, volgens omstanders werd ook een aantal ME-busjes opgetrommeld.

Om problemen met de politie te voorkomen trokken de boeren zich terug op het terrein van een nabijgelegen loonbedrijf. Omdat dit privéterrein is, kan de politie ze daar niks maken, zo redeneren ze.

Actie niet afgelopen

Volgens Radio Drenthe-verslaggever Elly Smit begint het verkeer naar de afvalverwerker toe langzaamaan weer te rijden: "Vanochtend vroeg stond het helemaal vast. Nu begint er weer wat ruimte in te komen. De boeren hier zeggen dat de actie nog niet is afgelopen, dus wie weet wat ze nog gaan doen en waar."

De ME is aanwezig (Rechten: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

Spanningen

In de loop van de ochtend leek het erop dat de spanningen tussen een klein groepje demonstranten en de politie ging oplopen. De boeren daagden agenten wat uit, die op hun beurt contact zochten met de ME. Daarop begonnen de boeren hun biezen te pakken.

Wel komt er steeds meer politie op de demonstratie af, meldt fotograaf Kim Stellingwerf: "De politie heeft inmiddels ook een witte bestelbus in beslag genomen. Die is eigendom van het loonbedrijf waar een deel van de boeren zich verschanst. Over die inbeslagname was wat onenigheid, het leek bijna tot 'mepperij' te komen. Iedereen hier denkt dat de ME er nu aan komt, en ze maken als de bliksem dat ze op het terrein van het loonbedrijf staan met hun trekkers."