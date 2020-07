Blessure Locadia: MLS is Back Tournament mogelijk al voorbij

VOETBAL - Een flinke tegenvaller voor het FC Cincinnati van trainer Jaap Stam: de club moet het tijdens het MLS is Back Tournament waarschijnlijk doen zonder Emmenaar Jürgen Locadia. De aanvaller heeft last van een dijbeenblessure en lijkt het toernooi te moeten laten schieten.

"We bekijken van dag tot dag wat we kunnen doen", aldus Stam op de site van MLS Soccer. "De medische staf werkt elke dag met hem. Elke keer als hij met ons op het veld staat, in het hotel is of in de sportschool meedoet, moeten we het rustig aan doen. Hij kan nog geen volledige sessies meedoen. Als hij volledig terugkomt moet hij er klaar voor zijn."

Stam verwacht derhalve niet veel van de aanvaller de komende weken, maar hoopt stiekem toch dat Locadia er tijdens een paar wedstrijden bij kan zijn. "Hij ligt er waarschijnlijk een aantal weken uit. Maar je weet het nooit met dit soort blessures", besluit Stam.

De oud-PSV'er kwam in februari over van het Engelse Brighton & Hove Albion en kwam in de eerste twee wedstrijden van Cincinnati, voordat de competitie werd stilgelegd vanwege het coronavirus, in actie.