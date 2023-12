Na anderhalf jaar verruilt Robert Bast zijn fietscaravan voor een appartement

Hij heeft eindelijk weer een echt dak boven zijn hoofd, een bed, een bank en een bureau'tje. Ook staat er een kerstboom in het nieuwe appartement van Robert Bast in Emmen. Sinds een paar weken mag hij de ruimte huren van het Leger des Heils.

In april gaat RTV Drenthe bij de Emmenaar op bezoek. Hij woont dan noodgedwongen in een fietscaravan in de bossen van Emmen. Hij is op dat moment net ontdekt door de boswachten en moet binnen een week vertrekken. "Na de uitzending kreeg ik van verschillende mensen aanbiedingen om bij hun te komen wonen", vertelt Bast. Uiteindelijk gaat hij in gesprek met de familie Jansen. "Zij namen contact op omdat ze een grote tuin hadden en ik daar wel mocht staan met mijn caravan."

Verhuizen met fietscaravan

Het klikt tussen Bast en het gezin en hij verhuist met zijn fietscaravan naar hun tuin. Ook heeft hij verschillende gesprekken met het Leger des Heils. Het leven in de caravan valt op dat moment niet mee. Het is vochtig en hij kan letterlijk geen kant op. Sinds een paar weken kan hij terecht in een appartementje van het Leger des Heils. Dat is nog wel even wennen. "Ja het is wel fijn hier, droog en warm ook", vertelt Bast als hij ons een korte rondleiding geeft.

Het moet voor hem allemaal nog even op zijn plek vallen. Op zijn tijd in de fietscaravan kijkt het goed terug. "Ja dat was heel leuk. Ik zou het zo nog een keer doen, dan wel op een iets andere manier. Maar als de situatie mij er toe dwingt zou ik het zo weer doen."

Op naar 2024

Het moet allemaal nog even op zijn plek vallen maar 2024 ziet er goed uit voor de Emmenaar. Via dagbesteding is hij bezig met een werk-leertraject en hij zoekt door naar zijn ideale woonplek. "Ergens in de natuur, waar ik zelfvoorzienend kan zijn. Het liefst met een eigen moestuintje erbij."