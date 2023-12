Vakantiepark De Hullen in Drijber stap dichter bij permanente bewoning

Bewoners van vakantiepark De Hullen in Drijber zijn een stap dichterbij permante bewoning op het park. Het bestuur van De Hullen en de gemeente Midden-Drenthe ondertekenden vorige week een brief met afspraken over de nieuwe bestemming van het park.

Op het vakantiepark staan 89 huisjes en een groot deel van de eigenaren gaf eerder aan voor permanente woonbestemming te zijn. De meeste huisjes worden op dit moment al grotendeels zo gebruikt.

Nog niet definitief

De omvorming van vakantiepark naar permanente bewoning is nog niet in beton gegoten. Een werkgroep van negen huiseigenaren zet de wensen van het park op dit moment op papier. Deze wensen gaan onder andere over wegen, straatverlichting, het groen en de afvalverzameling.

Vervolgens kijkt de gemeente of deze wensenlijst past in hun beleid. Wanneer de gemeente en de huiseigenaren op een lijn zitten en over de kosten een overeenstemming is bereikt, dat wordt er een concreet plan uitgewerkt. Een deel van de huizen moet worden verbouwd, omdat ze niet aan de eisen voor wonen voldoen.

Vitale vakantieparken