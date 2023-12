Dit is het mooie Drentse nieuws van 2023

Sjoelkampioen

Het komt aan op één steen en die valt in het voordeel uit van Elly Mensen. En dus kroont de held van sjoelvereniging De Brikkenmikkers uit Klazienaveen zich begin september tot wereldkampioen op het WK sjoelen in het Gelderse Beneden-Leeuwen. "Ik had al zo'n voorgevoel dat het goed zou komen", zegt ze. De wereldtitel betekent veel voor haar, want het is alweer lang geleden dat ze zich de beste ter wereld mocht noemen. "Alweer tien jaar geleden om precies te zijn. Het knaagde wel aan me, dus ik heb wel een vreugdetraantje gelaten toen het vanmorgen allemaal indaalde."

Te water

Meerdere zwembaden gaan begin september dicht, maar enkele blijven juist nog een weekje open in verband met het mooie weer. In het zwembad in Vledder sluiten ze het seizoen af met een hondenplons. Hondjes en hun baasjes mogen zich anderhalf uur lang uitleven in het water. "We houden van honden, dus waarom zouden ze niet ook even lekker van het water mogen genieten?", zegt Alies Wachter, teamleider in het zwembad.

Midnightwalk Assen

De Midnightwalk in Assen levert 25.500 euro op. Dat bedrag is voor de bestrijding van kinderarmoede in de provinciehoofdstad. Eén op de vijftien kinderen groeit op in armoede. Ook in Assen en omgeving leven meer dan duizend kinderen op of onder de armoedegrens. De Midnightwalk steunt in samenwerking met Kinderhulp de projecten die de kinderen de mogelijkheid bieden om mee te doen. De Midnightwalk is een sponsorloop waarbij tegen een betaling een route van ongeveer 7 kilometer wordt gelopen. Onderweg zijn er allerlei acts en podia, waar verschillende artiesten optreden.

Nederland in Beweging

Karin Kwint uit Coevorden brengt Nederland in beweging. Ze mag zich aansluiten bij het tv-programma dat al ruim twintig jaar het populairste sportkwartiertje van het land is. Het programma van Omroep MAX is elke werkdag op de buis. Opstaan van de bank en meesporten in de woonkamer is vrij eenvoudig. Naast de twee presentatoren bewegen elke aflevering ook zes achtergrondsporters mee. Dit seizoen mag Karin Kwint uit Coevorden dus meedoen.

De Heidegeit'n'

Tussen de reclames van Apple, Disney en Coca Cola is in september op Times Square in New York plots een Drentse reclame te zien. Een vriendengroep uit Alteveer en Kerkenveld besluit tijdens een bezoek aan de stad voor even een billboard te claimen en hun eigen 'Feestweekend De Heidegeit'n' in de spotlights te zetten. Het idee komt spontaan op als de vrienden op Times Square lopen, zegt Patrick Hartman. "Toen zagen we een reclame voorbijkomen dat je je eigen reclame kon uploaden. Dat leek ons wel grappig. Maar waarschijnlijk hartstikke duur, dachten we." Voor veertig dollar kunnen ze veertig seconden reclame kopen. "In de McDonald's hebben we ter plekke onze reclame in elkaar geprutst."