Oudste woonhuis

"Het oudste woonhuis van Assen is niet zo simpel aan te wijzen. Daar hoort een verhaal bij. Tot een paar jaar geleden werd het Ontvangershuis aan de Brink als oudste woonhuis van de stad aangewezen. Het is gebouwd in 1698."

Maar wie nu met een stadsgids door Assen wandelt, krijgt te horen dat Kloosterstraat 6-8, het deurwaardershuis, meer recht heeft op die titel. Otter: "Bij onderzoek naar de oude gebinten in dit pand is vast komen te staan dat die uit de zeventiende eeuw stammen, in ieder geval ouder dan het Ontvangershuis en waarschijnlijk zelfs uit 1611."

Wonder boven wonder

Het pand is van oorsprong een van de drie boerderijen die rond het Asser klooster hebben gestaan. In de loop van de eeuwen is het diverse keren ingrijpend verbouwd, maar dat geldt voor het Ontvangershuis ook.

Dat de panden aan de Kloosterstraat er nog staan is een wonder, volgens stadsgids Otter. "Het heeft een verwoesting door Munsterse troepen in 1672, een dorpsbrand in 1676 en een sloopbesluit in de jaren '60 van vorige eeuw doorstaan. De panden waren dermate verpauperd dat er geen beginnen aan leek. In 1973 zijn ze toch gerestaureerd en gebruikt om er verpleegsters in onder te brengen. Van de dertien gebinten konden er tien worden gered." Oudere Assenaren hebben het nog altijd over de zusterhuisjes, maar sinds 2011 is het kantoor van het Drents Museum gevestigd in het oude pand.

Delen van huizen nóg ouder

Overigens wil dit allemaal niet zeggen dat dit woonhuis ook het oudste bouwwerk in Assen is. "De Abdijkerk heeft nog een paar delen uit dertiende eeuw, en wie de kelder van het Ontvangershuis binnenstapt, staat in de voorraadkelder van de priesterwoning uit de vijftiende eeuw."

Het haalt het allemaal niet bij de Proosdij van Deventer uit 1130, dat als oudste woonhuis van Nederland te boek staat. "Maar wie goed kijkt, ziet dat ook Assen een respectabele geschiedenis laat zien", besluit Bernd Otter.

