Stroomnet in Drenthe verder onder druk: 'Blijft nog vijf tot tien jaar een probleem'

Een groot deel van het elektriciteitsnet in de provincies Groningen en Overijssel gaat op slot. Het net zit in die gebieden aan de maximale capaciteit, hebben netbeheerders Enexis en Tennet bekendgemaakt. De problemen in de buurprovincies hebben ook impact op Drenthe.

Het elektriciteitsnet staat onder druk omdat bedrijven en consumenten steeds sneller extra capaciteit vragen, bijvoorbeeld omdat ze van het aardgas af gaan of elektrisch gaan rijden. Netbeheerders kunnen het net niet zo snel uitbreiden als de vraag toeneemt. Er was niet voorzien dat de vraag naar stroom zo hard zou stijgen.

Noord-Drenthe geraakt

Voor Drenthe heeft dat tot gevolg dat een groot deel van het stroomnet net over de provinciegrens aan de limiet zit. "Een aantal gebieden in het noorden van Drenthe wordt gevoed vanuit Groningen en daar is het net nu ook vol geraakt", legt woordvoerder Tim van Ham van Enexis uit. "Voor de rest van Drenthe zijn er eigenlijk geen veranderingen. Daar zat het elektriciteitsnet al vol voor grootzakelijke klanten."

Het gebrek aan stroom heeft vooral gevolgen voor bedrijven. "Ook in Noord-Drenthe zullen nieuwe aansluitingen voorlopig niet mogelijk zijn, zoals dat eerder al bekend werd voor andere delen van de provincie. Die bedrijven komen op de wachtlijst terecht", zegt Van Ham. "En dat geldt ook voor bedrijven die hun capaciteit op het net willen vergroten."

Oplossing pas over jaren

De stroomproblemen zullen volgens de Enexis-woordvoerder nog lang duren. "De oplossing is vanzelfsprekend het uitbreiden van het elektriciteitsnet, maar dat gaat meerdere jaren in beslag nemen. We verwachten dat deze problematiek nog vijf tot tien jaar zal aanhouden, al verschilt dat in Drenthe per gebied."