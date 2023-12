Oudejaarsverenigingen over verdwenen Van Gogh-beeld: 'We worden niet meteen nerveus van een aangifte'

Of het verdwenen standbeeld van de negentiende-eeuwse schilder Vincent van Gogh nog voor de Kerst weer op z'n sokkel staat in Assen, is nog maar de vraag. De vijf grootste oudejaarsverenigingen die actief zijn in Drenthe en Friesland, zijn er niet ondersteboven van dat er nu door Binnenstadorganisatie Vaart bij de politie aangifte van diefstal van dit beeld is gedaan. "Daar worden we niet direct nerveus van."

Dat blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe, die sprak met vertegenwoordigers van de vijf verenigingen: De Oliebol uit Vledder, De Nachtdravers uit Donkerbroek, De Geitefok uit Oldeberkoop, Vesuvius uit Elsloo en Tied Zat uit Zorgvlied. Al direct nadat het standbeeld van ruim vier meter hoog aan de Kop van de Vaart begin vorige week was weggenomen, was er een sterk vermoeden dat het hier gaat om een zogeheten 'stunt' van een oudejaarsvereniging. Vooral omdat het beeld was vervangen door een bord, met daarop de tekst 'Ik ben vannacht even verrast, ik sta nu ergens anders met mijn kwast.'

'Het is niet zo dat we het beeld dan meteen terugbrengen'

De vijf verenigingen houden in het midden of ze het beeld wel of niet hebben. Dat er aangifte is gedaan van diefstal, daar worden de verenigingen niet direct nerveus van. "Het is niet zo dat we dan meteen het beeld zouden terugbrengen, mochten wij het hebben", zegt Dominique Veenstra van Tied Zat. "Dat hangt er ook wel vanaf hoe groot de belangen zijn en of er veel gedoe te verwachten is. In principe houden verenigingen 1 januari aan als moment om dat wat 'geleend' is, weer aan te bieden."

"Het is maar net hoe een vereniging hiermee omgaat", zegt Harold Vogelzang van De Nachtdravers. "Aan de ene kant heb je het over verenigingen met vrijwilligers die gewoon iets leuks willen doen en niet veel zin in gedoe hebben. Aan de andere kant is het juist ook de sport om tot 1 januari te wachten. Bovendien levert deze situatie publiciteit op rondom de stunt. Ook voor de eigenaren van het beeld, want dat beeld komt nu veel vaker in het nieuws."

Geen paniek

Ook bij oudjaarsvereniging Vesuvius is er nog geen paniek. "Mochten we het beeld hebben, dan maken we dat op 1 januari bekend. Al kan ik me ook wel voorstellen dat we er - mochten we het beeld hebben - in de tussentijd misschien nog een keertje over nadenken, vanwege de aangifte", zegt Mees van den Berg van Vesuvius.

Verschillende verenigingen hebben overigens eerder al bij de hand gehad dat er aangifte van diefstal werd gedaan. Dat speelde bijvoorbeeld drie jaar geleden, toen De Oliebol er vandoor ging met de standbeelden van Maya de Bij en Wickie de Viking van Plopsa in Coevorden. En vorig jaar nam De Geitefok de letters T, O en P weg bij de Top 2000 in Hilversum.

'Dat er bepaalde risico's zijn, weet je als oudejaarsvereniging'

Janbart Hof van De Geitefok: "Als oudejaarsvereniging moet je niet te snel toegeven, dat hoort ook bij het spel. Dat er bepaalde risico's bij het 'lenen' van artikelen zijn, weet je als vereniging."