Wolf afschieten of verjagen in bepaalde omstandigheden straks mogelijk na voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie stelt voor om de status van de wolf te verlagen van 'strikt beschermd' naar 'beschermd'. Deze nieuwe status kan betekenen dat wolven onder bepaalde omstandigheden verjaagd of afgeschoten mogen worden.

Het besluit van de commissie komt er op aandringen van het Europees Parlement. De Europese lidstaten moeten nog stemmen over het voorstel.

De status 'strikt beschermd' kreeg de wolf in 1979, maar sindsdien is de populatie van het dier in Europa flink toegenomen. Naar schatting leven er binnen de grenzen van de Europese Unie meer dan 20.000 wolven. Tot nu toe mag de beschermde wolf niet verstoord, verjaagd of gedood worden.

In Drenthe leven twee wolvenroedels met welpen, in het Drents-Friese Wold en in Midden-Drenthe, met in totaal achttien dieren. Ook op de Veluwe leven meerdere wolvenroedels.

Gevaar voor vee

"De terugkomst van de wolf is goed voor de biodiversiteit in Europa, maar in sommige Europese regio's zijn de roedels een serieus gevaar geworden voor vee", vertelt EU-voorzitter Ursula von der Leyen. "Om de wolf in deze gebieden de baas te blijven, vragen lokale autoriteiten om meer flexibiliteit."

Janusz Wojciechowski, Eurocommissaris voor landbouw, doet een oproep aan de lidstaten om de fondsen te gebruiken die de EU beschikbaar stelt voor preventieve maatregelen tegen de wolf. "Deze fondsen zijn essentieel voor de veiligheid van vee."

Provincie Drenthe blij

De provincie Drenthe is blij dat de signalen die de provincie in Europa heeft afgegeven over de problemen met de wolf zijn gehoord. Verantwoordelijk gedeputeerde Egbert van Dijk (BBB, natuur en landschap) hoopt dat met het voorstel van de Europese Commissie "een proces in gang is gezet dat ertoe zou kunnen bijdragen dat een wolfvrije regio tot de mogelijkheden gaat behoren".

De provincie vroeg in september van dit jaar aan de Europese Commissie om de beschermde status van de wolf aan te passen, zodat beheer (afschieten) mogelijk zou worden. Volgens Van Dijk neemt het maatschappelijke draagvlak voor het roofdier af.