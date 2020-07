Caner Cavlan keert terug bij FC Emmen

Caner Cavlan is terug in Emmen, waar hij een contract tekent voor één seizoen, plus een optie voor nog een jaar (Rechten: FC Emmen)

Caner begon zijn loopbaan bij De Graafschap, waar hij in 2015 een transfer naar sc Heerenveen verdiende. Van 2016 tot 2018 speelde hij in Turkije voor Sanliurfaspor en Boluspor.

Nadat FC Emmen in 2018 naar de eredivisie promoveerde, tekende Caner bij ons in Drenthe. De linksback maakte in het eerste eredivisieseizoen van de Drentse club meteen indruk. Hij speelde alle 34 wedstrijden, scoorde daarin 4 keer en leverde 8 keer een assist.

"Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik een terugkeer bij FC Emmen wel zag zitten," vertelt Caner. "Op De Oude Meerdijk heb ik het enorm naar mijn zin gehad en ik heb contact gehouden met de spelers en andere mensen van de club. En dan is één plus één twee."

In de winterstop van het vroegtijdig afgebroken coronaseizoen leek Cavlan al op weg naar Emmen, maar ging een transfer toch niet door. Bij Austria Wien, waar de vleugelverdediger nooit echt onomstreden was gloorde opeens hoop en de terugkeer naar Emmen was van de baan. Het bleek echter valse hoop want de geboren Doetinchemer belandde in het tweede team en speelde daarin uiteindelijk nog negen duels. In die negen wedstrijden scoorde hij overigens wel zes keer. In totaal speelde Cavlan zeven keer in de hoofdmacht van de 24-voudig landskampioen.