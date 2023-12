Noodopvanglocatie in Expohal in Assen verlengd tot april

De Expohal in Assen mag drie maanden langer door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gebruikt worden. De overeenkomst liep tot 1 januari, maar de hal kan nu tot 1 april gebruikt worden als wachtkamer van het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De Expohal is sinds juli in gebruik als wachtkamer en biedt tijdelijk onderdak aan maximaal 500 asielzoekers. Het COA heeft andere locaties op het oog die als wachtkamer kunnen dienen, maar deze zijn nog niet allemaal klaar. De inrichting van deze locaties begint in januari en duurt een aantal weken. Zodra deze locaties open gaan om asielzoekers op te vangen, wordt de opvang in de Expohal afgebouwd.

De gemeente Assen zegt verantwoordelijkheid te willen blijven nemen in de huidige opvangcrisis, maar het plan is om de opvang in de Expohal zo snel mogelijk te beëindigen. De verwachting is dat de noodopvang in de Expohal na april niet nogmaals wordt verlengd.

Wachtkamer

Wanneer een asielzoeker zich heeft aangemeld in Ter Apel, duurt het vaak een aantal dagen totdat ze worden geregistreerd. De vluchteling worden dan in zogenaamde 'wachtkamers' geplaats, zoals in de Expohal. Het verblijf in Assen is niet langer dan vijf dagen.