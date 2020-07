Emmer wijk Emmerhout krijgt opknapbeurt

Het geld wordt volgens de gemeente gebruikt voor aanpassingen aan de 'openbare ruimte', zoals het groen en de straten. Ook worden ontmoetingsplekken vernieuwd en uitgebreid.

Verbeterpunten

De vijftig jaar oude wijk is tussen 2005 en 2015 al grootschalig vernieuwd. Er is toen onder meer een nieuw winkelcentrum gebouwd. Verder is er een sportplein aangelegd. Volgens de gemeente zijn veel bewoners tevreden, maar zijn er nog wat verbeterpunten.

Zo is de woonbehoefte in de loop der jaren veranderd. Vroeger woonden er meer jongeren en gezinnen met kinderen in Emmerhout, maar tegenwoordig veel meer ouderen. Ook zijn de huishoudens kleiner. Er is daarom ook meer behoefte aan kleinere levensloopbestendige huizen.

Leefbaarheid vergroten

Behalve dat de gemeente samen met de wijkbelangenvereniging en andere organisaties de komende jaren een aantal dingen opknapt in de wijk, laat ze ook onderzoek doen om de leefbaarheid te vergroten. Het gaat daarbij onder meer om de vraag wat er moet gebeuren met verouderde garageboxen. Ook wordt onderzocht hoe de inrichting van een woonerf beter afgestemd kan worden op de wensen van de bewoners.

Wethouder Jisse Otter: "Met deze woon- en leefbaarheidsvisie willen we samen met inwoners en organisaties die actief zijn in Emmerhout zorgen dat de wijk nu en in de toekomst een plek is waar het fijn wonen, werken en recreëren is."