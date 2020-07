Josef B. mag hoorzitting illegale verbouw boerderij Ruinerwold niet bijwonen

Het verzoek van Josef B. (59) om donderdag aanwezig te kunnen zijn bij de hoorzitting over de illegale verbouw van de door hem gehuurde boerderij in Ruinerwold, is door de rechter in Den Haag afgewezen.

B. zijn advocaat Yehudi Moskowicz spande een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat. Het Pieter Baan Centrum (PBC) waar B. zit en ook de gemeente wilden geen vervoer voor B. regelen. Hierdoor kwam het recht van B. in het gedrang om bij zijn procedure aanwezig te kunnen zijn. Nu B. in het ongelijk is gesteld is het voor hem niet mogelijk om morgen de hoorzitting in Zuidwolde bij te wonen.

Waarom de rechter dit verzoek afwees, kon de woordvoerder van de rechtbank niet zeggen. "Dit wordt later bekend gemaakt", zei hij. B. zit sinds oktober vast. Hij wordt samen met Gerrit Jan van D. verdacht van onder meer vrijheidsberoving van zes kinderen van Van D. Dat het pand waar de kinderen in Ruinerwold verbleven niet volgens de bouwvoorschriften was verbouwd en brand onveilig was, kwam aan het licht toen het gezin werd ontdekt.

Gemeente De Wolden wil dat B. de verbouwing herstelt. Hij kreeg hiervoor tot eind februari de tijd. Hem werd hiervoor een dwangsom tot maximaal 50.000 euro opgelegd. B. ging hiertegen in beroep.