Opnieuw celstraf voor misbruiken meisje (15) in leegstaand huis

Een 30-jarige voormalige inwoner van Emmen is in hoger beroep veroordeeld tot één jaar cel, waarvan zeven maanden voorwaardelijk voor het seksueel misbruiken van een 15-jarig meisje. Dat deed hij in november 2016 in een leegstaand huis in de wijk Angelslo.

Het meisje vertelde later thuis dat ze verkracht was door de man, die dat altijd heeft ontkend. Volgens hem was er niks tegen haar zin gebeurd. Omdat ze nog geen 16 was, is volgens het hof wel sprake van seksueel misbruik. Voor verkrachting is te weinig bewijs.

Niet naar leeftijd gevraagd

De man, die tegenwoordig in het Gelderse Ubbergen woont, verklaarde eerder bij de rechtbank in Assen al dat hij niet naar de leeftijd van het meisje had gevraagd. Hij had naar eigen zeggen aangenomen dat ze minstens 16 was, omdat ze er zo uitzag.

De twee hadden elkaar al voor november 2016 op straat leren kennen en toen telefoonnummers uitgewisseld. Het meisje zocht later zelf weer contact, vertelde de man. Hij nam haar mee naar het toen leegstaande huis van zijn ex-vriendin in Angelslo, waar hij die dag aan het klussen was geweest.

Iets lagere straf

In mei 2017 werd de man door de rechtbank in Assen veroordeeld tot één jaar cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Hij was het er niet mee eens en ging in beroep. Bij het gerechtshof in Leeuwarden duurde het daarna drie jaar voor de zaak werd behandeld. Dat komt volgens het hof onder meer omdat de voormalige inwoner van Emmen lange tijd in het buitenland heeft gezeten.

Het hof is het volledig eens met de rechtbank dat hij zich schuldig had gemaakt aan ernstig seksueel misbruik, maar omdat de zaak inmiddels verouderd is, is het onvoorwaardelijke deel van de celstraf iets lager. De man moet in totaal nog vijf maanden de cel in. Daarnaast moet hij het slachtoffer 1500 schadevergoeding betalen.