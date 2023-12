Hoogeveen en Assen krijgen geld om sneller woningen te bouwen voor 'aandachtsgroepen'

De gemeente Hoogeveen krijgt ruim 900.000 euro om daklozen, statushouders en studenten sneller in een woning te krijgen. Het geld is afkomstig uit een regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeente Assen kan rekenen op 85.000 euro.

Hoogeveen en Assen moeten het geld gebruiken om zogeheten aandachtsgroepen te helpen die minder kans hebben op het vinden van passende woonruimte. "Hier zijn we enorm blij mee", reageert de Hoogeveense wethouder Niek Wind. "We zijn constant bezig om woningen toe te voegen in Hoogeveen, maar processen hebben ook tijd nodig. En soms loopt het vast op het geld. Dan is die 9 ton zeer welkom."

Het is de vierde keer dat de regeling beschikbaar komt. "Er vallen heel veel verschillende groepen onder deze regeling, maar ze zijn allemaal op zoek naar een dak boven hun hoofd", zegt Wind. "Denk daarbij aan uitwonende studenten, statushouders of woonwagenbewoners. We hebben een grote opgave, met 1800 tot 2200 nieuwe woningen voor deze groepen. Dit geld gaat er in ieder geval voor zorgen dat we volgend jaar die 1800 woningen hebben staan."

Potje van 34 miljoen

De tonnen voor Hoogeveen en Assen maken deel uit van in totaal 34 miljoen euro die Den Haag heeft verdeeld over 97 projecten in Nederland. Met de toegekende aanvragen wordt de bouw van 4.365 woonruimten voor aandachtsgroepen mogelijk gemaakt. Het gaat daarbij om 1.432 permanente woonruimten en 2.933 flexibele woonruimten.