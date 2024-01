Boeren rond Koekange vragen met spoed lening aan voor productie groen gas

Ambitie

Gemeente De Wolden wil dat al het gas dat in de gemeente gebruikt wordt, groen is in 2030. Het cluster van boerenbedrijven draagt bij aan die ambitie. In de toekomst wordt er rond Koekange, Echten en Ruinerwold mogelijk verder uitgebreid. De wens is meer bedrijven in de regio te laten aansluiten om in de toekomst 8.000 woningen (met een hybride warmtepomp) van het aardgas te halen.

Tijmens wijst erop dat het project bijdraagt aan stikstofreductie: door aangepaste stalvloeren voor het verzamelen van de mest komt er minder stikstof vrij. Het uit de mest gewonnen stikstofconcentraat zou als vervanger kunnen dienen voor kunstmest. De coöperatie ziet daarnaast een impuls voor de omgeving: de boeren die aan het gas verdienen, geven dat bij lokale bedrijven uit en komt het geld niet bij multinationals terecht.

Onderzoek

Of er geld komt voor de Coöperatie Groen Gas is nog niet bekend. Tijmens zegt nog geen officiële reactie te hebben gehad. Wel zullen er binnenkort gesprekken plaatsvinden. De Wolden laat weten samen met de provincie onderzoek te doen naar wat mogelijk is. De groengasdoelstellingen voor 2030 komen volgens de gemeente niet in gevaar. "Focus ligt nu vooral op de realisatie van de lopende projecten."