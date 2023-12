Europees plan met mogelijkheid om wolf te verjagen roept verdeelde reacties op

Het voorstel van de Europese Commissie om de beschermede status van de wolf aan te passen van 'strikt beschermd' naar 'beschermd', roept verschillende reacties op.

Natuurorganisaties reageren verontwaardigd op het Europese plan. Volgens de organisaties, zoals het Wereld Natuur Fonds (WWF), Greenpeace, de Dierenbescherming en Vogelbescherming, mist de wetenschappelijke onderbouwing bij het plan. Het WWF noemt het wetsvoorstel "ongekend roekeloos en totaal onverantwoord."

Landbouworganisatie LTO is juist blij met het voorstel. LTO noemt het voorstel van de Europese Commissie "een goede stap" en wil dat er in Nederland gebieden worden aangewezen "waar wel of geen ruimte is voor de wolf".

'Ondoordacht voorstel'

"De EU heeft internationaal altijd een leidende rol als het gaat om het halen van biodiversiteitsdoelen. Dat staat totaal haaks op dit ondoordachte voorstel", voegt WWF toe. Volgens de organisatie schept het voorstel om de bescherming van wolven af te zwakken ook nog "een gevaarlijk precedent voor alle andere bedreigde diersoorten in Europa".

Ook de Zoogdierenverenging ziet geen heil in het voorstel. "Doodschieten van een wolf lost helemaal niks op", zegt directeur Piet Bergers. "Als de hoofdkostwinner uit een roedel wordt gedood, gaan de minder ervaren jagers op pad. En we weten dat die juist de makkelijkste prooien kiezen: vee dat onvoldoende is beschermd. Bovendien mag een probleemwolf die bijvoorbeeld meermalen ergens vee doodt al doodgeschoten worden, dus die maatregel bestaat al."

'Reëel gevaar'

Landbouworganisatie LTO en provincie Gelderland zijn, net als de provincie Drenthe, blij met het plan van de Europese Commissie. LTO is het met Von der Leyen eens dat de terugkeer van de wolf goed nieuws is voor de biodiversiteit, maar vindt dat de concentratie van wolven in sommige regio's, waaronder in Nederland, een reëel gevaar is geworden voor lokale gemeenschappen. Het kan overlast en schade veroorzaken en dan moeten schadebeperkende maatregelen kunnen worden genomen, stelt LTO.