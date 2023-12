Martijn Breukelman (32) wordt de nieuwe burgemeester van Hoogeveen

Martijn Breukelman (32), wethouder in de gemeente Hardenberg, is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Hoogeveen. De vertrouwenscommissie maakte dat vanavond bekend tijdens een extra raadsvergadering. Breukelman is daarmee de jongste burgemeester in Drenthe en volgt Karel Loohuis (65) op die na dertien jaar stopt.

In totaal hadden veertien mensen gesolliciteerd op de functie. Vier vrouwen en tien mannen zagen het wel zitten om burgemeester te worden. Breukelman, lid van het CDA en werkzaam als wethouder in Hardenberg, kwam als nummer één uit de bus.

"Hij is jong en beschikt over veel bestuurlijke ervaring en een goed netwerk dat van pas kan komen voor Hoogeveen", vertelt Hilma Hooijer voorzitter van de vertrouwenscommissie. "Is hij jong? Ja dat wel, maar hij is een groeibriljant en heeft al veel ervaring opgedaan als raadslid en wethouder in Hardenberg. Hij kan nog verder groeien."